Nuoto Nicolò Martinenghi avanza alle Olimpiadi | Ero pesante in acqua e addormentato sarà lotta in semifinale

(Di sabato 27 luglio 2024)ha staccato il pass per ladei 100 ranadi Parigi 2024. L’azzurro ha concluso al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 59.39,spdell’attesissimo britannico Adam Peaty (59.18) e dell’atleta neutrale indipendente Ilya Shymanovich (59.25). L’azzurro può così proseguire la propria avventura a La Defense Arena della capitale francese e oggi pomeriggio tornerà inper andare a caccia dell’atto conclusivo in una specialità dove è inevitabilmente tra i favoriti per la conquista di una medaglia.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ero moltoin, non pensavo di esserlo stamattina perché stavo bene in riscaldamento. Dovevo rompere il ghiaccio, come tempi siamo tutti lì, ci siamo studiati. Avevo accanto Peaty, gestirsi con lui è sempre un bene.