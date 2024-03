Con Decaro a casa della sorella del boss | è bufera sulle parole di Emiliano La Lega | Sciogliere il Comune

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’del governatore pugliese Micheleche sabato aveva detto di avere portato l’allora assessore Antoniodi undi Bari vecchia . Il sindaco lo smentisce: "non ricorda bene non sono mai andato in nessunadi nessuna». E malgrado le precisazioni fatte già ieri dal governatore che dice che la sua frase è stata fraintesa,...