Serie A | Acerbi escluso dalla Nazionale italiana dopo il presunto incidente razzista con Juan Jesus… e lui smentisce

(Di domenica 24 marzo 2024) 2024-03-18 18:54:59A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: El Sta facendo scalpore nel calcio ilepisodio di razzismo tra FrancescoJesus. “Non mi va bene, mi ha detto “sei un nero” e questo non mi va bene”, ha detto il difensore del Napoli all’arbitro Federico La Penna durante il duello. “Arrabbiato con? Ciò che accade in campo resta in campo.con le sue parole è andato un po’ oltre. È un bravo ragazzo, si è scusato e va tutto bene. Ci abbracciamo. Spero che non accada di nuovo, è un ragazzo intelligente”, ha dettoJesusl’incontro. La questione però ha raggiunto la concentrazione della squadra, ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Caso Acerbi , Chinè ha fretta di chiudere : lo sentirà ... (calcionews24)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 La Procura della FIGC chiude le indagini sul caso Acerbi caso ... (calcionews24)

Serie A - Inter, si fa male anche Sommer: distorsione alla caviglia destra per il portiere svizzero - Serie A - Brutte notizie per l'Inter che, dopo aver perso de Vrij per infortunio, riceve cattive news anche da Sommer. Il portiere dei nerazzurri, impegnato ...eurosport

Serie A - Inter, è emergenza in difesa! Oltre a Acerbi, Inzaghi deve fare a meno di de Vrij: due settimane di stop - Serie A - Oltre ad Acerbi, che potrebbe essere squalificato per il caso Juan Jesus, Simone Inzaghi dovrà fare a meno dell'altro centrale di ruolo de Vrij per la ...eurosport

Sport Mediaset – Acerbi a Juan Jesus: “Vai via nero, sei solo un n..o” - Si continua a parlare di quanto accaduto fra Acerbi e Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli. Sport Mediaset rivela le parole del difensore nerazzurro al collega brasiliano dopo l’audizione di entrambi ...ilnapolionline