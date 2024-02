Serie A | la classifica dopo il secondo recupero | Inter * con altre 3

Serie A, come cambia la classifica dopo Torino-Lazio 0-2

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’deve ancora convivere con l’asterisco in, in attesa che si completino i recuperi della ventunesima giornata diA. La vittoria della Lazio sul Torino di stasera riduce però a quattro le squadre con una partita in meno.A – RECUPERI 21ª GIORNATA Torino-Lazio 0-2 50? Guendouzi, 56? Cataldi Sassuolo-Napoli mercoledì 28 febbraio ore 18-Atalanta mercoledì 28 febbraio ore 20.45 Bologna-Fiorentina 2-0 12? Orsolini, 95? Odgaard63 * Juventus 54 Milan 52 Atalanta 45 * Bologna 45 Roma 41 Lazio 40 Fiorentina 38 Napoli 36 * Torino 36 Monza 33 Genoa 30 Lecce 24 Udinese 23 Frosinone 23 Empoli 22 Sassuolo 20 * Verona 20 Cagliari 19 Salernitana 13 * una partita in meno PROSSIMO TURNO VENTISEIESIMA GIORNATA ...