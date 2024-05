L' allarme di Repubblica | anche a sinistra c' è qualcuno che potrebbe votare Vannacci

(Di sabato 18 maggio 2024)lancia l'sfonda a. Nella sua edizione napoletana, il quotidiano ha pubblicato ieri mattina una analisi abbastanza interessante, sotto forma di lettera ma nella pagina dei commenti. La firma Luigi Perna, che si fregia di essere un militante «iscritto al Partito Democratico» e da sempre a. In sostanza, la denuncia accorata di un voto massiccio in direzione del generale e della Lega che lo candida. Il consenso da, una prova del mondo al contrario, potremmo dire. L'autore afferma che è comprensibile «l'accanimento», così lo definisce, di gran parte «della classe dirigente»-qui una distinzione col popolo – del centrocontro le posizioni espresse da. Tali ...

Gp Imola, la Formula 1 celebra il tifo Ferrari: l’incredibile boato della folla all’arrivo dei piloti – Video - Gp Imola, la Formula 1 celebra il tifo Ferrari: l’incredibile boato della folla all’arrivo dei piloti – Video - “La folla. Il boato”. Con un video sul proprio profilo ufficiale la Formula 1 celebra il tifo italiano al Gran Premio di Imola. L’entusiasmo per la Ferrari, finalmente tornata competitiva, è alle stel ...

Vannacci: "I gay voteranno per me. Mi dicono: non siamo tutti politicizzati" - vannacci: "I gay voteranno per me. Mi dicono: non siamo tutti politicizzati" - «I gay voteranno vannacci. Ho diversi amici che non sono etero e conosco quel mondo. Come mi ha confermato Marcello Nicodemo, il primo ...

Lo Russo sceglie un carabiniere: "In epoca dei Vannacci sbagliato fare assessore alla sicurezza un militare" - Lo Russo sceglie un carabiniere: "In epoca dei vannacci sbagliato fare assessore alla sicurezza un militare" - Decisione contro la quale si è espressa Alleanza Verdi sinistra, gruppo di maggioranza in Sala Rossa: "Nell’epoca dei vannacci non si può delegare la sicurezza a un militare anziché alla politica", si ...