Gp di Imola - Verstappen conquista la pole position La Ferrari è terza e quarta in griglia

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Maxcon la Red Bull innel Gp dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, è il più veloce in 1’14”746., alla settimastagionale e alla 39esima della carriera, precede la Lando Norris, che chiude la prima fila. Le duede monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz scatteranno dallaposizione, in seconda fila. Nelle qualifiche, la McLaren di Oscar Piastri chiude con il secondo tempo: il pilota però viene penalizzato e retrocesso al sesto posto per una manovra scorretta ai danni di Kevin Magnussen nelle qualifiche. In sesta ...

Formula 1, Verstappen da Imola: “Record di Senna Speciale eguagliarlo proprio qui” - Formula 1, verstappen da imola: “Record di Senna Speciale eguagliarlo proprio qui” - Queste le parole di verstappen dopo le qualifiche di imola: È stato un weekend davvero difficile fino a stamattina, non mi aspettavo di ottenere la pole position qui. Sono incredibilmente felice.

