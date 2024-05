Roma Sprint Festival - allo Stadio dei Marmi Jacobs fa 10 07 nei 100 metri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 18 maggio 2024), 18 maggio 2024 – Una grande festa nel pomeriggio di oggidei. Al Parco del Foro Italico, il centro dello sport mondiale in questi giorni ed europeo, quando si svolgeranno gli stessi Europei di Atletica (dal 7 al 12 giugno), proprio l’atletica ha mostrato gli assi della velocità. Nella terza edizione del, in gara anche Marcell(Fiamme Oro). E’ stato l’assoluto protagonista della manifestazione e ha piazzato il tempo di 10.07 nei 100. Il bicampione olimpico piazza il crono e lo fa migliorando di 4 centesimi il tempo dell’esordio a Jacksonville a fine aprile. Taglia per primo dunque il traguardo e si lascia alle spalle Chituru Ali (Fiamme Gialle) che corre in 10.11 e Matteo ...