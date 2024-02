Per Mercedes profitti elettrizzanti ma l’addio a benzina e gasolio viene rimandato a tempo indefinito

Mercedes, profitti 2023 in calo. «Auto elettriche più costose per anni»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il gruppo, in linea con i concorrenti, ha archiviato un 2023 di solidi utili. Ihanno sfiorato i 20 miliardi di euro, poco al di sotto di quelli del 2022. I ricavi sono saliti a 153 miliardi, 3 in più dell’anno prima. La vera notizia, tuttavia, è un’altra. Il gruppo ha deciso di abbandonare l’obiettivo della graduale eliminazione di auto ae diesel al fine di azzerarne la produzione entro il 2030. Al contrario, continuerà produzione di auto a carburante il più a lungo possibile. Ennesimo segnale di rallentamento sulla transizione verde e del passaggio all’elettrico dopo un anno in cui, su questo fronte, si era probabilmente corso troppo, ignorando costrizioni come costi ancora alti, rete di punti di ricarica ancora inadeguata e batterie la cui autonomia ancora non consente una piena sostituzione per chi ...