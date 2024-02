Pentathlon, la UIPM propone il format ad eliminazione diretta per la scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Altre novità in vista nel: il Comitato Congiunto (atleti,natori, tecnico) della(Unione InternazionaleModerno) ha proposto tre opzioni per la, da testare tra marzo e maggio, in vista delledi Los, tutte con unad. Tutte le tre proposte formulate prevedono unadcon turni preliminari, quarti di finale e semifinali, che culmineranno in un incontro finale tra gli ultimi due schermidori rimasti in gara: i varisaranno testati nei mesi di marzo, aprile e maggio da diverse Federazioni Nazionali volontarie. I ...

