Torna a casa | Letizia Moratti | «Io candidata alle elezioni europee con Forza Italia? Forse»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel maggio scorso avevamo lasciatointenta a rilanciare il Terzo Polo. La candidatura con Renzi e Calenda contro centrodestra e centrosinistra l’aveva lasciata fuori dal Consiglio Regionale a causa del risultato non lusinghiero. E lei ha deciso di cambiare ancora bandiera. Prima annunciando a settembre il suo ritorno nel centrodestra. E oggi, in un’intervista a La Stampa, facendo sapere che in caso di candidatura da parte disarebbe «a disposizione del partito». Perché «il Partito Popolare Europeo è l’unico argine contro i sovranismi e le derive anti-industriali». Per questo ha deciso di rientrare in. Ovvero «un partito che si rifà ai valori liberali e riformisti della ...