“Ho salvato tanti profughi nel Mediterraneo | ora la musica salva me” | la storia del maresciallo Michele Ciuffreda | ora in gara a The Voice

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nella serata di venerdì 16 febbraio è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova stagione di “TheSenior“. Tra i concorrenti di questa edizione, uno in particolare ha attirato l’attenzione:luogotenente in pensione della Guardia costiera di Mattinata, nel cuore del Gargano. Con 65 anni alle spalle,ha conquistato il palco di TheSenior con la sua esibizione emozionante di “In cerca di te (perduto amor)”, brano immortale di Natalino Otto e Johnny Dorelli. Ma a catturare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto la sua: “Nella vita ho avuto due grandi amori. Il canto e il mare e su entrambe le direttrici si è sviluppata la mia vita”, ha svelatopresentandosi. Nato, ...