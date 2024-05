Super partita ad Affari Tuoi - Luca vince 300 mila euro Il cambio pacco vincente Ci vuole coraggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 18 maggio 2024) Maxivincita per una coppia di Verla di Giovo ad, che si è aggiudicata il premio più alto del game show: ben 300(in gettoni d’oro). Ai pacchi,Sartori ha giocato con Sara, 22 anni, una dei suoi cinque figli. Amadeus presentandolo dice cheè moltostizioso e che per questo venerdì 17 “magari si invertirà la tendenza dopo due serate sfortunate” e ricorda che ilscelto dal concorrente (il numero 2) è proprio quello che la scorsa sera aveva 0. E venerdì sera oltre duecento persone, parenti, paesani ed amici, si sono ritrovati al Caffè Centro di Verla davanti al maxi schermo per condividere conquesta sua avventura. Il concorrente ha condotto una gara incredibile e ...