Juventus - Giletti lancia l’allarme dopo l’esonero di Allegri | c’è una spaccatura…

(Di sabato 18 maggio 2024) E’ una situazione delicata nell’ambiente bianconerodi Massimiliano. Laha deciso per il pugno duroi comportamenti del tecnico livornese nel post-partita della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Io ero lì mercoledì, a pochissimi metri, c’è un primo cortocircuito che chiamo di feroce inaudita, che io non l’ho mai vista, dinei confronti di un arbitraggio secondo me assurdo. Ed è un peccato perché se tu guardi quelle immagini, c’è uncome non abbiamo mai visto. Dentro di lui c’era qualcosa che covava da almeno un anno e mezzo. Si chiama solitudine”. Sono le parole di Massimointervenendo a ‘Tutto Campo’ su Rai 2.