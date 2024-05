Golf - Pga Championship | Scheffler non frena la sua corsa neanche sul green

(Di sabato 18 maggio 2024) Prima viene accusato di aver forzato un posto di blocco, poi litiga con un agente di polizia, quindi viene ammanettato e portato in caserma. Viene schedato, fotografato, poi rilasciato. Poi torna in campo e stupisce tutti. È stata una giornata pazza quella di Scottieal PGA. Dopo lo choc, il numero 1 mondiale negli Usa è tornato in campo guadagnando colpi e posizioni. A Louisville, nel Kentucky, è passato dal 12esimo al quarto posto della classifica provvisoria della 106esima edizione del torneo Major. Con uno score di 133 (67 66, -9) l’americano è distante ora tre colpi dal suo connazionale Xander Schauffele, da solo al comando con 130 (62 68, -12) davanti a Collin Morikawa e Sahith Theegala. “Mi sono preparato alla gara facendo un po’ di stretching in cella“, ha provato a sdrammatizzaredopo la gara. ...

