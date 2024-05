Gli Houthi attaccano ancora | colpita da un missile una petroliera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Unabattente bandiera di Panama sarebbe statada uncirca 10 miglia nautiche a sud-ovest di Mocha, in Yemen. Lo riferisce l'emittente satellitare «Al Arabiya», citando la società di sicurezza britannica Ambrey. All'interno dellasi è sviluppato un incendio e la nave ha ricevuto assistenza. In precedenza, l'agenzia britannica Ukmto ha affermato che una nave nel Mar Rosso è statada un oggetto sconosciuto e ha subito lievi danni. «La nave e l'equipaggio sono al sicuro e continuano verso il prossimo porto di scalo», ha detto Ukmto, aggiungendo che l'incidente si è verificato a 76 miglia nautiche a nord-ovest di Hodeidah, in Yemen. Nel contesto del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, i miliziani sciiti filo-iraniani ...