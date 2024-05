Hanno vandalizzato Fondi per mesi | identificati Hanno tutti tra 14 e 16 anni…

(Di sabato 18 maggio 2024)un’età compresa tra i 14 e i 16 anni gli autori delle incursioni vandaliche checolpito la città dinegli ultimi. Grazie alle nuove telecamere di videosorveglianza installate in vari punti della città, gli agenti del comando di via Occorsio sono riusciti a identificare e convocare i giovani responsabili. Conseguenze per i Genitori I genitori dei ragazzi non subiranno ripercussioni penali, ma dovranno risarcire il Comune diper i danni causati dalle azioni vandaliche. Tra i raid all’interno del parcheggio interrato, effrazioni e atti vandalici con bombolette spray all’anfiteatro, il Comune ha sostenuto spese per diverse migliaia di euro. Identificazione dei Vandali Tra i vandali ...

Due anni fa alla bambina originaria di Faenza, che oggi ha cinque anni, è stato diagnosticato un neuroblastoma, che purtroppo non risponde più alle cure . La piccola Sara interrompe le cure per il tumore – Ilcorrieredellacittà.com Per questo, in ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho la sensazione che il problema vero, al di là di tutte le chiacchiere sia questo: che a Roma non hanno un euro e stanno menando il cane per l’aia, perlomeno per evitare di impegnare le risorse concrete“. ...

BONUS LIBRI: COMUNE DELL’AQUILA STANZIA FONDI PER INCENTIVARE LA LETTURA TRA I GIOVANI - BONUS LIBRI: COMUNE DELL’AQUILA STANZIA fondi PER INCENTIVARE LA LETTURA TRA I GIOVANI - L’AQUILA – Promuovere la lettura e valorizzarne la diffusione tra i ragazzi. Con questo obiettivo la giunta comunale, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, ha approvato la delibera per il “Bonus l ...

De Luca: “A Bagnoli intesa truffa” Ma Fitto: “Fondi non regionali” - De Luca: “A Bagnoli intesa truffa” Ma Fitto: “fondi non regionali” - Quindi chi dice che sono fondi dello Stato mente. Siamo di fronte a una truffa clamorosa e a un atto di rapina politica. Ma questi non faranno niente, non hanno un euro al momento. Di concreto non c’è ...

Bonus psicologo 2024: come si ottiene e quando arriva - Bonus psicologo 2024: come si ottiene e quando arriva - La domanda per il bonus psicologo 2024 può essere presentata entro il 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center.