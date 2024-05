La Fortitudo muove il suo Fante all’attacco | Abbiamo la sicurezza dei nostri mezzi

(Di sabato 18 maggio 2024) Passato, presente e futuro, Matteo Fantinelli pensa al passato, guarda il presente e programma il futuro, suo e dellaclub al quale è legatissimo. Allora Fantinelli parliamo prima di tutto del presente e della sfida di semifinale playoff con Rieti che vi attende. "Ritroviamo un’avversaria che conosciamo e cheaffrontato poche settimane fa proprio al PalaDozza. Già allora dimostrarono la loro forza, battendoci e mettendo il luce un gruppo di giocatori italiani esperti e di qualità e Jazz Johnson, il miglior straniero del campionato". Sarà la sfida tra Johnson e Aradori, rispettivamente mvp straniero e italiano del campionato, ma soprattutto sarà il confronto tra due ottime squadre. "Rieti ha una rosa lunga, esperta di assoluta qualità". A cui mancherà Hogue e con Sarto ancora in forse. "E’ un’assenza importante per loro, ma ...

New Basket Brindisi, metabolizzato il presente si programma il futuro - New Basket Brindisi, metabolizzato il presente si programma il futuro - La New Basket Brindisi, dimostra ancora una volta di essere una società seria e con le idee chiare. Dopo le lacrime e la delusione per la retrocessione in A2 dopo 12 anni di successi e soddisfazioni, ...

QF G2 – La Fortitudo Bologna fa sua anche gara 2 contro Treviglio - QF G2 – La fortitudo Bologna fa sua anche gara 2 contro Treviglio - La fortitudo Bologna non sbaglia e fa sua anche gara 2 contro Treviglio al Paladozza. Il copione resta quello di gara 1 con una Effe sempre solida che già ...

Fortitudo 30 e Lode! Va 2-0 e “vede” la semifinale! - fortitudo 30 e Lode! Va 2-0 e “vede” la semifinale! - La fortitudo fa 2-0 con le stesse armi con cui aveva fatto 1-0, rimanendo concentrata sul match per molti più minuti e senza permettere a Treviglio di poter pensare di rimontare. Una vittoria larga, i ...