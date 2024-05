LIVE Canoa slalom - Europei 2024 in DIRETTA | in corso le qualificazioni femminili con Horn

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:12 Nuova leader! Gran prova della polacca Dominika Brzeska, che nonostante due tocchi e dunque 4 secondi di penalizzazione, fissa il limite a 107.30 superando la connazionale Danek di 3.30 secondi. 10:11 Si inserisce in seconda piazza la croata Katja Bengeri, che paga 5.36 secondi a Danek. E’ quarta invece la ceca Katerina Bekova. 10:09 Resta dunque al comando la polacca Hanna Danek, che sogna la qualificazione dopo essersi messa alle spalle anche la spagnola Leire Goni e l’irlandese Madison Corcoran. Quest’ultima salta l’ultima porta crollando in quarta posizione provvisoria. 10:07 Disastrosa la prova della lituana Veronika Salaseviciute, che salta addirittura 4 porte e scivola irrimediabilmente in ultima posizione. Da dimenticare anche la prestazione dell’ungherese Sara Timea Seprenyi, che accumula 58 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Nella juniores maschile l’azzurro Gerri chiude con 24/25 la quarta sessione di tiri e resta al comando, molto vicino alla finale 9.03: Sei invece gli errori per Dolci che precipiterà fuori dalla zona ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.26: Arriva l’importantissimo 25/25 di Jessica Rossi che dunque sale a 94/100 come la spagnola Martinez 9.17. Questa la classifica a una serie dalla fine della qualificazione: 1 1356 NAVELLI Elena ITA 22 ...

F1, gli orari del GP Imola su TV8 e Sky e dove vederla in TV - F1, gli orari del GP Imola su TV8 e Sky e dove vederla in TV - Gli orari di qualifiche e gara del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024 in programma oggi e domani sul circuito di Imola: quando e dove vederle ...

LIVE – Italia-Turchia: Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA - live – Italia-Turchia: Nations League femminile volley 2024 in diretta - La diretta testuale di Italia-Turchia, partita della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2024: aggiornamenti e punteggio live ...

Lecce-Atalanta diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE - Lecce-Atalanta diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni live - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Gotti e Gasperini ...