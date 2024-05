(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – La sportivaFirst Edition ,oltre il sei, è disponibile ora anche a quattroed è ora ordinabile anche in Europa. Il nuovo motore turbo da 2 litri, fornito dal partner tecnico Mercedes-AMG, vanta tecnologie all'avanguardia per garantire le rinomate prestazioni. Le prestanzioni sono eccellenti con un'accelerazione 0-100 km/h L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – La sportiva Lotus Emira First Edition ,oltre il sei cilindri , è disponibile ora anche a quattro cilindri ed è ora ordinabile anche in Europa. Il nuovo motore turbo da 2 litri, fornito dal partner tecnico Mercedes-AMG, vanta tecnologie ...

Lotus Emira diventa un 4 cilindri - lotus Emira diventa un 4 cilindri - La sportiva lotus Emira First Edition,oltre il sei cilindri , è disponibile ora anche a quattro cilindri ed è ora ordinabile anche in Europa. Il nuovo motore turbo da 2 litri, fornito dal partner ...

Auto elettriche: in arrivo nuove tassazioni - Auto elettriche: in arrivo nuove tassazioni - (Adnkronos) – Le auto elettriche ancora una volta sono al centro del ciclone, perché se la domanda scarseggia, l’offerta da parte delle case automobilistiche, cresce sempre di più. L’Europa vanta una ...

In vendita la Lotus Emira spinta dal 4 cilindri - In vendita la lotus Emira spinta dal 4 cilindri - E' ufficialmente ordinabile in Europa, al costo di 98.810 euro, lotus Emira first edition a 4 cilindri con il 2.0 sovralimentato costruito da Mercedes-AMG accoppiato al cambio a doppia frizione ad 8 r ...