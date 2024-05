Chiariello | Il nono posto non è sicuro - il Napoli è a +2 dal Torino che deve ancora giocare

L'editoriale di Chiariello: “Gasperini arbitro della Conference, Napoli fuori salvo suicidio viola” - L'editoriale di chiariello: “Gasperini arbitro della Conference, Napoli fuori salvo suicidio viola” - Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto chiariello ha commentato a caldo il pari ... La gran parte degli osservatori sostiene che il nono posto non conta per entrare in ...

L'editoriale di Chiariello: “Gasperini arbitro della Conference, Napoli fuori salvo suicidio Fiorentina” - L'editoriale di chiariello: “Gasperini arbitro della Conference, Napoli fuori salvo suicidio Fiorentina” - Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto chiariello ha commentato a caldo il pari tra Fiorentina e Napoli nel suo editoriale.

Chiariello: "Quindi il Napoli rischia di perdere lo spareggio per la Conference, pensate a che siamo arrivati" - chiariello: "Quindi il Napoli rischia di perdere lo spareggio per la Conference, pensate a che siamo arrivati" - Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto chiariello ha commentato a caldo l'ennesima sconfitta del Napoli, stavolta contro il Bologna: "In un mondo normale stasera la partit ...