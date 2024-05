G7 - Deloitte | Salvaguardare la competitività delle imprese per vincere le sfide globali

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – “Lo scenario geopolitico e socio-economico entro il quale operano i Paesi G7 è complesso e in continua evoluzione. I Sette Paesi sono chiamati a svolgere un ruolo primario nell’affrontare leche ci attendono e a guidare con responsabilità le molteplici transizioni in atto. In questo scenario, la Dichiarazione Finale per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.