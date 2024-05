Forlì - la spinta di Allen anche da infortunato | Se non credessi nell’A1 sarei tornato a casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Non sappiamo se quella disputata a Latina domenica 21 aprile, quella del suo infortunio con la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra, sia stata l’ultima partita disputata da Kadeemin maglia Unieuro. Sappiamo però che la sua duplice scelta, prima di operarsi in Italia – a Bologna dal chirurgo Mirco Lo Presti – e soprattutto quella di restare vicino alla squadra senza tornare anegli Stati Uniti, è una di quelle che non saranno dimenticate. Kadeem, come si sente? "Ancora non bene, ma sicuramente molto meglio rispetto a qualche settimana fa". Sta facendo terapie? Come procede il suo percorso di recupero? "Fino a questo momento non ho fatto nulla perché così mi hanno detto i medici. Lunedì saranno passate tre settimane dall’intervento e toglierò il tutore: allora sarà il momento in cui comincerò a fare qualcosa". Cosa, ...