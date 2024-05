L’Italia non firma la carta dei diritti Lgbt - la rabbia di Zan | Solo ipocriti

(Di sabato 18 maggio 2024) Una scelta che ha creato parecchio polemiche all’interno dell’Europa ma anche tra i parlamentari italiani. Polverini: più che fare leggi si deve cambiare la culturasi mette di traverso sui. Già perché dei 27 Stati Ue in nove, il governo italiano incluso, hanno deciso di nonre la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunitàiq+. Un testo semplice, a quanto pare non aveva nulla di normativo, più una dichiarazione che un atto ufficiale. E a decidere di non siglare il testo, Italia a parte, sono stati Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. “Un governo ipocrita che dice di essere contro le discriminazioni e poi non mette unaa una semplice dichiarazioni d’intenti“, dice ...

