Chico Forti - oggi il rientro in Italia La famiglia | Non abbiamo notizie ufficiali

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) –, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientreràin. Lo riporta Il Tempo, precisando cheè atteso già per questa mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Ieri sera, secondo il giornale, un Falcon 2000 della nostra Aeronautica è decollato da Miami per

Chico Forti , il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, arriverà oggi in Italia . L'aereo con a bordo Chico Forti atterrerà in tarda mattinata nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. ...

