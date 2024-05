Atalanta - missione Champions col turnover | mini-rivoluzione a Lecce

(Di venerdì 17 maggio 2024) CALCIO . Sabato 18 maggio (alle 18) ai nerazzurri servono tre punti per la qualificazione. Gasp (squalificato, in panchina Gritti) dovrebbe cambiare in tutti i reparti e potrebbe lanciare dal 1’ Adopo in mediana. I big in panchina.

Marsiglia (Francia). Scamacca regolarmente in attacco, Musso in porta e De Roon a centrocampo: le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta , andata della semifinale di Europa League 2023/24. Marsiglia-Atalanta , le formazioni ufficiali Marsiglia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Con la conquista della Finale anche in Europa League, che si disputerà il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen a Dublino, per la prima volta nella sua storia l’Atalanta giocherà due finali di due ...

Il ciclone Allegri piomba anche sul campionato: oggi sono in campo Milan e Atalanta - Il ciclone Allegri piomba anche sul campionato: oggi sono in campo Milan e atalanta - Dopo il pareggio tra Fiorentina e Napoli, il weekend di campionato entra nel vivo oggi con Lecce-atalanta e Torino-Milan ... Da quando Juric siede sulla panchina granata, inoltre, il Milan non hai mai ...

Milan, chi va in panchina in Australia contro la Roma Spunta Bonera - Milan, chi va in panchina in Australia contro la Roma Spunta Bonera - Cinque giorni dopo la fine del campionato il Milan giocherà un test amichevole in Australia, a Perth, contro la Roma. In quell`occasione sulla panchina dei rossoneri.

Lecce, Gotti: “Vi racconto il mio segreto per la salvezza” - Lecce, Gotti: “Vi racconto il mio segreto per la salvezza” - Visualizzazioni: 3 Luca Gotti, autore di una straordinaria salvezza anticipata con il Lecce, ha raccontato il suo segreto per ottenere questo grande risultato Indice Gotti – Lecce, l’uomo giusto al mo ...