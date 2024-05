Chiederemo giustizia Franco Di Mare - bufera dopo la morte

Franco Di Mare è stato un nome noto per il suo impegno e dedizione al mestiere televisivo e tutta Italia è in lutto in questo momento. In una toccante intervista rilasciata dal fratello Gino Di Mare , emergono dettagli commoventi sulla vita e gli ...

Asbestosi, la malattia che ha ucciso Franco Di Mare - Asbestosi, la malattia che ha ucciso franco Di mare - AGI - Negli ultimi 10 anni in Italia sono deceduti per malattie asbesto correlate circa 60mila persone. Nell'anno 2023 l'Osservatorio nazionale amianto ha censito circa 2000 casi di mesotelioma, con ...

Il fratello di Franco Di Mare: “Sposare la compagna era il suo sogno, ha lasciato un biglietto in ascensore” - Il fratello di franco Di mare: “Sposare la compagna era il suo sogno, ha lasciato un biglietto in ascensore” - “Era convinto che la sua è una malattia professionale. Mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l’ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento ...

Osservatorio Asianto'nun Franco Di Mare'nin ölümünden sonraki tepkisi: "Tüm isigi saçiyor" - Osservatorio Asianto'nun franco Di mare'nin ölümünden sonraki tepkisi: "Tüm isigi saçiyor" - La morte di franco Di mare ha sconvolto il mondo del giornalismo e non solo: l'Osservatorio Nazionale Amianto si batte per l'apertura delle indagini e promette una battaglia legale ...