Ecco i due segni protagonisti assoluti del weekend | l' oroscopo

(Di sabato 18 maggio 2024) ARIETE Proseguono influssi di crescita professionale e di autoaffermazione, ambizioni lungamente coltivate stanno per essere realizzate (Mercurio è nella postazione migliore), siete in grado di occupare posti di guida. Non potete però fare tutto da soli. Più di un aiuto concreto avreste bisogno di una vicinanza spirituale, la presenza più calda e appassionata di chi amate. Organizzate una festa in serata. Piccolo fastidio nella salute (milza). TORO L'aspetto del giorno che riguarda tutti i, nasce tra il sole in Toro e Nettuno in Pesci - un transito particolarmente bello per i rapporti con persone che amate - risveglia anche il vostro lato generoso e umano, sapete aiutare il prossimo. Nel concreto il transito premia anche le fatiche passate, chiede però disciplina con cibo e bevande, uno stile personale più discreto. Viaggi caldamente consigliati da tutte le ...

Topi in casa: cosa fare per evitali e allontanarli - Topi in casa: cosa fare per evitali e allontanarli - Se si hanno topi in casa, è importante riconoscere i segni tipici come rumori di graffi o escrementi. La presenza di topi va oltre l'inconveniente, poiché rappresentano un rischio per l'igiene e la sa ...

Cesenati in ’trasferta’. Ecco chi lotta per la C - Cesenati in ’trasferta’. ecco chi lotta per la C - Cresciuti nel vivaio romagnolo, transitati in bianconero o con alle spalle trascorsi nelle squadre del territorio, quattro atleti cercano la promozione.

Guida «anti errori» alle comunali: ecco tutto quello che serve sapere - Guida «anti errori» alle comunali: ecco tutto quello che serve sapere - Si vota mettendo una X sul nome (già stampato) di un candidato sindaco (solo la X, altri segni non verranno accettati e la scheda risulterà nulla). Si può anche mettere una X per una lista collegata a ...