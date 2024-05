Salerno - due colpi nella notte | banca e attività commerciale nel mirino dei ladri

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato completamente sventrato il muro che conteneva la cassaforte del bancomat della filiale di via Wagner, al Parco Arbostella di. È uno deite tanto, dove a pochi metri di distanza hanno effettuato un altro colpo anche al negozio Brico Center. AllaUnicredit via Wagner 60, nei pressi parco arbostella il colpo è avvenuto intorno alle ore 4. Ihanno anche buttato chiodi triangolari sulla strada per ostacolare eventuali inseguimentirotatoria ad ingresso di via Wagner. Lo sportello del bancomat è stato totalmente sdradicato verso l’esterno con implosione interna con caduta di tutta la controsoffittatura. Immediatamente intervenuta sul posto, una squadra della sezione ...

Un guasto che non si riesce a riparare e che è ormai in corso da vario tempo. A Salerno , da almeno quarantott’ore, come segnalato e documentato tramite fotografia nella giornata di ieri da un abitante del luogo, la fontanella d’acqua situata di ...

Questa mattina, alle 8, in via Mecio Gracco, nella zona industriale di Salerno , si è verificata l’esplosione di un silos . Alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta di intervento a causa della fuoriuscita di gas, prima, e ...

I delfini come li abbiamo mai osservati, tra Capri e Sorrento il corso di Watching Dolphin - I delfini come li abbiamo mai osservati, tra Capri e Sorrento il corso di Watching Dolphin - Un corso di Dolphin Watching, si tiene il 20 e il 21 maggio nell'Area marina protetta (Amp) di Punta Campanella, tra i golfi di Napoli e salerno. Il corso - parte del più ampio progetto europeo Life ...

Mercato, da Salerno non solo Tchaouna. Lazio in pressing su Dia: la situazione - Mercato, da salerno non solo Tchaouna. Lazio in pressing su Dia: la situazione - La Lazio punta a un doppio colpo dalla Salernitana: non soltanto Tchaouna, nel mirino del club biancoceleste anche il centravanti senegalese ...

Ancora un tentato furto in banca: è successo a Salerno. Ladri in fuga - Ancora un tentato furto in banca: è successo a salerno. Ladri in fuga - Ancora un colpo in banca. Questa volta i malviventi hanno lasciato il bottino in strada durante la fuga. Indagini in corso ...