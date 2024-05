I dubbi e le certezze del patron Saputo aspetta Motta e Zirkzee E si tiene stretti Sartori e Di Vaio - i due veri jolly del mercato

(Di sabato 18 maggio 2024) La speranza di tenersi stretto Thiagoè flebile, stando a quanto accaduto in casa Juve (Allegri già esonerato, lunedì sulla panchina bianconer aPaolo Montero), ma è l’ultima a morire.ndo l’incontro tra Joey, di rientro per la gara con la Juventus e per i festeggiamenti successivi e il tecnico, una posizione in casa Bologna è certa: dopo la riconquista della Champions, c’è aria di rinnovo per il responsabile dell’area tecnica Giovannie il diesse Marco Di. Il che, alla vigilia del faccia a faccia con il tecnico, in scadenza al 30 giugno, sa pure di messaggio per il diretto interessato e per gli eventuali successori: gli allenatori passano, la società resta ed è dalle scelte del club che deve passare la crescita, fermo restando la centralità e la genialità di un ...

La sintesi dello strepitoso campionato del Bologna sta tutto in quel pareggio per 2-2 sul campo dell’Inter nel girone di andata. Sotto di due gol dopo quindici minuti, gli uomini di Thiago Motta sono riusciti a non scomporsi e a seguire le trame di ...

Dopo l’aritmetica qualificazione del Bologna alle prossime coppe europee Saputo alza la posta in palio: Champione e rinnovo di Motta Il Bologna giocherà in Europa la prossima stagione: a dirlo è la matematica, che conferma che i rossoblù torneranno ...

Thiago Motta Juve, è lui il prescelto di Giuntoli: pronto un biennale, la decisione in 10 giorni - Thiago motta Juve, è lui il prescelto di Giuntoli: pronto un biennale, la decisione in 10 giorni - Thiago motta Juve, è lui il prescelto di Giuntoli: pronto un biennale, la decisione in 10 giorni. saputo proverà a convincerlo a restare Thiago motta e Allegri non si incroceranno lunedì sera in ...

Juventus, come cambia tutto con Thiago Motta: si parte dal modulo - Juventus, come cambia tutto con Thiago motta: si parte dal modulo - Thiago motta si prende la Juve e la ribalta in tandem con Giuntoli. La rivoluzione sarà anche tattica, grazie a un mercato che ricostruirà la rosa in vista del modulo 4-2-3-1. Nessuna spesa folle, Elk ...

Corriere di Bologna: "L'ultimo tentativo di Saputo per trattenere Thiago Motta" - Corriere di Bologna: "L'ultimo tentativo di saputo per trattenere Thiago motta" - Corriere di Bologna: "L'ultimo tentativo di saputo per trattenere Thiago motta" "L'ultimo tentativo di saputo per trattenere Thiago motta" scrive oggi il Corriere di Bologna in prima pagina.