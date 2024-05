Inter-Lazio è Inzaghi contro Tudor | dai precedenti doppio stimolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024)di domani (ore 18.00) sarà l’occasione per Simonedi affrontare nuovamente Igor, allenatore dei biancocelesti. Ad oggi, il bottino deisorride decisamente al nerazzurro. SFIDA TRA TOP – Domani seravedràdue dei migliori allenatori di questa Serie A. Quantomeno nelle ultime sette giornate. Ossia da quando Igorsiede sulla panchina dei biancocelesti. In cui ha raccolto 16 punti, esattamente come Simonecoi nerazzurri. Pertantonon sarà solo l’occasione per il tecnico Campione d’Italia di affrontare il suo passato. Né un semplice preludio alla festa per il ventesimo Scudetto che seguirà. I due tecnici ...