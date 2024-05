I quotidiani bocciano Marchetti | Fallo di Dodo su Kvaratskhelia non fischiato prima della punizione di Biraghi

(Di sabato 18 maggio 2024) Nel match tra Fiorentina e Napoli terminato 2-2,di Cristianoche ha portato i viola a riacciuffare gli azzurri sull’1-1, l’arbitronon haunsu Khvicha. Se avesse fermato il gioco, non sarebbe stato segnalato undi mano da parte di Lobotka e non ci sarebbe stata la rete del terzino viola. Per i, la direzione di gara diè mediocre: c’eradisuLa Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport danno voto 5 all’arbitro di Fiorentina-Napoli, specificando che c’era undisu ...

