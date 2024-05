(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – ?La grandeitaliana protagonista per la prima voltaNew(https://nycx.org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare NewCity in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e del. Celebrando la diversità creativa (con il tema "is All Around Us") il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – ?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico ...

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - ?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/ ) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico ...

?La grande Nautica italiana protagonista per la prima volta alla New York Design Week (https://nycx Design .org/) la manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New York City in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e ...

Confindustria Nautica: presentato alla New York Design Week il 64° Salone Nautico Internazionale di Genova - Confindustria nautica: presentato alla New york Design Week il 64° Salone Nautico Internazionale di Genova - A Manhattan in occasione della New york Design Week presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova. 17 Maggio 2024 New york – La grande nautica italiana protagonista per la prima volta ...

Nautica: il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New York - nautica: il 64° Salone di Genova approda alla Design Week di New york - La manifestazione che dal 16 al 23 maggio 2024, tornerà a trasformare New york City in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e del design ...

Confindustria Nautica: presentato alla New York Design Week il 64° Salone Nautico intarnazionale di Genova - Confindustria nautica: presentato alla New york Design Week il 64° Salone Nautico intarnazionale di Genova - A Manhattan in occasione della New york Design Week presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale di Genova. 17 Maggio 2024 New york – La grande nautica italiana protagonista per la prima volta ...