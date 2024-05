Agricoltura - Gadda | Numeri parlano su stato salute suol - necessario dibattito con imprese e istituzioni

(Di sabato 18 maggio 2024) Mantova, 18 mag. (Adnkronos) – ?E? il mio terzo appuntamento al Food&Science e lo colgo sempre con grande attenzione perché quando si parla dipare scontato parlare dio, in realtà non è così e se osserviamo ianche rispetto allodie allodi benessere delo nel nostro Paese, sicuramente ici dicono che dobbiamo aprire unpubblico con la comunità scientifica, con il mondo dellee con lelocali, oltre che con il legislatore nazionale, europeo e regionale, perché ilo vive fenomeni di erosione e di dissesto e se pensiamo alo agricolo che è circa il 23-24% del territorio ...

Due fiere in una, circa 300 espositori complessivi e centinaia di eventi che non lasceranno un solo momento libero fino a domenica, ultimo giorno della " Fiera del Madonnino " e del "Game Fair" inaugurati ieri a Braccagni. Lo scorso anno i ...

Agricoltura, Gadda: "Numeri parlano su stato salute suolo, necessario dibattito con imprese e istituzioni" - agricoltura, Gadda: "numeri parlano su stato salute suolo, necessario dibattito con imprese e istituzioni" - “E’ il mio terzo appuntamento al Food&Science e lo colgo sempre con grande attenzione perché quando si parla di agricoltura pare scontato parlare di suolo, in realtà non è così e se osserviamo i ...

Maltempo in Lombardia, è sos agricoltura: “Campi sommersi e semine in tilt” - Maltempo in Lombardia, è sos agricoltura: “Campi sommersi e semine in tilt” - L’allarme di Coldiretti Lombardia: “Trombe d'aria, grandinate e violenti nubifragi: viviamo quotidianamente le conseguenze del cambiamento climatico. Solo nel 2023 6 miliardi di danni” ...

Agroalimentare italiano: i numeri del settore, l’incidenza sul Pil e quanto vale l’export del made in Italy - Agroalimentare italiano: i numeri del settore, l’incidenza sul Pil e quanto vale l’export del made in Italy - Il recente stanziamento di 20 miliardi di euro per rilanciare il comparto dell’agricoltura italiana e del settore agroalimentare va nella direzione di restituire valore a un settore strategico dell'ec ...