Diversi sarete voi

(Di sabato 18 maggio 2024) Il 17 maggio alcuni calciatori del massimo campionato tedesco, in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia, hanno deciso di rendere nota la propria omosessualità. Un passo storico per la Bundesliga e per lo sport, annunciata dall’ex centrocampista dell’Hertha Berlino, Marcus Urban, oggi attivista sul tema dei diritti civili e consulente della commissione Sport del Parlamento tedesco. In Italia il tema resta un tabù: quando Jakub Jankto, nazionale ceco in forza al Cagliari, esplicitò la propria omosessualità incontrò commenti, soprattutto da parte delle istituzioni sportive, tiepidi e timidi, superati fortunatamente da un comportamento rispettoso e maturo da parte delle tifoserie. Ecco allora due proposte di lettura per informarsi rispetto a due temi di cui troppo poco si parla e, spesso, con pregiudizi: Francesca Muzzi, Giochiamo anche noi. L’Italia del calcio gay ...

