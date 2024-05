Francesco Cossiga - il politico italiano che aveva capito l’intelligence

(Di sabato 18 maggio 2024) Un incontro mattutino con studenti e studentesse all’Auditorium del Polo Tecnico “Devilla”, alla presenza del senatore Luigi Zanda, portavoce del Presidentequando ricopriva l’incarico di ministro dell’Interno, seguito da una conferenza pomeridiana sulle dinamiche del potere mondiale presso la Brigata “Sassari”. Un’intera giornata consacrata a(1928-2010), ricordato per il suo ruolo e per il suo profondo interesse pere la sicurezza nazionale. Prima della conferenza nella Sala “Diavoli Rossi” della “Brigata Sassari” si è tenuta una cerimonia di omaggio presso la tomba di famiglia del Presidente emerito: candidi lillium, fasciati dal tricolore, sono stati deposti sulla tomba dida Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence e ...

