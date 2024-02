Preso il rapinatore “part time“

Motivo per cui probabilmente si sarebbe reinventato rapinatore 'part time'.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le rapine in farmacia solo di martedì, mercoledì e giovedì. Il lavoro in un bar nel weekend. Così, secondo le indagini della Squadra Mobile di Milano, si era organizzato la settimana il 48enne Franco Santimone, nome noto alla polizia, arrestato in flagranza due giorni fa per rapina aggravata messa a segno in una farmacia di Sesto San Giovanni in via Petrarca 111. I Falchi erano appostati fuori e lo hanno inseguito dopo la rapina, giovedì alle 18: in pugno aveva una pistola argentata, una scacciacani ma priva di tappo rosso, usata per minacciare la dipendente. Addosso le banconote appena rubate, “seminate“ durante la fuga di corsa (recuperati 200 euro, sui 500 sottratti) con gli agenti alle calcagna, che lo hanno bloccato in piazza Primo Maggio. Al momento gli viene contestato solo questo colpo ma il sospetto è che possa averne commessi almeno 13, da metà gennaio, a Milano, Bresso e ...