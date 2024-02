Mattia Barni di Alajmo Cortina (Cortina D'Ampezzo), Andrea Drago di Orobianco (Alicante), Francesco Vincenzi di Franceschetta58 (Modena) e Ciro Scamardella del Ristorante Pipero (Roma). Ad

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Corso Vittorio Emanuele II, 250 – 00186Telefono: 06/68139022 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: percorsi degustazione 6 portate a 140€, 8 a 160€ e 3 (solo a pranzo) a 100€ Chiusura: Domenica; Sabato e Lunedì a pranzo OFFERTA Si conferma un’esperienza irrinunciabile quella vissuta in questo ristorante gourmet guidato da Alessandro, con Achille Sardiello responsabile di sala e cantina e Ciro Scamardella in cucina. Una macchina rodatissima che conduce il cliente lungo un percorso di ricerca e di gusto in un contesto elegante ma non opprimente, merito di un servizio che probabilmente non ha eguali in regione. Una volta consultata la carta degli aperitivi correttamente fornita prima dell’ordinazione, si sceglie fra due percorsi degustazione da 6 o 8 ...