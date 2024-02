Sevilla FC | Quique sveglia il Siviglia appena in tempo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 13 febbraio 2024) 2024-02-13 10:46:06 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: La stagione delpotrebbe essere divisa, numeri alla mano, perfettamente in tre parti, almeno per quanto riguarda il campionato di Lega. 24 giornate giocate e tre allenatori fino ad oggi, con otto partite ciascuno al suo attivo. José Luis Mendilibar, Diego Alonso eSánchez Flores. 23 punti in tutto, senza nemmeno arrivarne uno a partita giocata, anche se quasi a metà marzo il bicchiere è mezzo pieno grazie alla dinamica delle ultime settimane, con un sette su nove mai visti primapoiché ilnon era riuscito a ottenere due vittorie consecutive durante l’intero anno.è già in testa alla statistica dei punti con 10 in otto partite, essendo quello con il maggior numero di vittorie ...