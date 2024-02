Uomini e Donne | Anticipazioni | Mario Torna Ma Viene Cacciato Di Nuovo!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nell’ultimissima registrazione diCusitore èto in studio per farsi perdonare da Ida Platano. Peccato che il suo tentativo si sia rivelato un buco nell’acqua, visto che la tronista lo ha rispedito nuovamente a casa. Prosegue invece la conoscenza tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. Novità anche per Gemma Galgani, ma non solo. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio!madi nuovoda Ida Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione didove non sono mancati i colpi di scena. A regalarne uno è statoCusitore, che èto in studio dopo essere stato eliminato da Ida Platano nella scorsa registrazione. Il 40enne ...