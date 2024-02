Parte un colpo per sbaglio nel parcheggio di un ristorante | ferito un 27enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri in tarda serata, unincensurato di Ponticelli è stato colpito da una scheggia di proiettile nel lato posteriore della coscia sinistra. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ilsarebbe partito per errore da un fucile da caccia che un conoscente della vittima (64enne) stava mostrandogli, neldi undi Vico Equense. Ilè stato portato all’ospedale di Castellammare dove sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Prognosi riservata non in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Vico Equense hanno sequestrato l’arma e denunciato il 64enne. Dinamica da ricostruire con chiarezza, indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.