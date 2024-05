Klopp dice addio a Liverpool | non un tecnico - ma il leader di una comunità È la città dalle braccia aperte – La sua splendida lettera

(Di sabato 18 maggio 2024) L’aldi Jurgen, all’ultima panchina con i Reds nel match del 19 maggio contro il Wolverhampton, meritava qualcosa di speciale dopo nove anni straordinari e l’allenatore tedesco ha nobilitato l’avvenimento con unaalladiffusa attraverso Echo, storico giornale locale. Basta l’immagine, che ispira il titolo: “”. Open Arms, come l’Organizzazione umanitaria sostenuta dal suo grande rivale, Pep Guardiola. Ladi Jurgen“Prima di venire anon avevo mai scritto unaa un giornale in vita mia. Ora sto scrivendo la seconda ...

L’allenatore del Feyenoord, Arne Slot , ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool . "Non c’è stato ancora un annuncio ufficiale , ma non credo che vi arriverà come una novità il fatto che farò allenatore lì la ...

Klopp stupisce tutti: "Voterei per eliminare il Var" - klopp stupisce tutti: "Voterei per eliminare il Var" - Il 6 giugno i club della Premier League si esprimeranno sulla tecnologia in campo dopo la proposta del Wolverhampton ...

