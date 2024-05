F1 - Libere 3 Emilia-Romagna | McLaren sale in cattedra

(Di sabato 18 maggio 2024) È stato un venerdì cha sorriso, finalmente, a un solo pilota e una sola scuderia: parliamo, ovviamente, delle due grandi prestazioni che Charles Leclerc ha messo in pista con la sua Ferrari nelle1 e nelle2 che hanno calamitato tutte le attenzioni del mondo della Formula 1 che si è ritrovato in quel di Imola per dare vita a una nuova tappa del Mondiale 2024. Questo sabato così ricco di F1 è stato aperto dalle3 dell’che hanno chiuso, in via ufficiale, il tris di sessionidi questo weekend: chi ha staccato il miglior tempo di questa prova? Il risultato migliore sull’asfalto imolese è stato fatto registrare da Oscar Piastri diche ha preceduto il compagno di box, Lando Norris, piazzando la sua vettura davanti a tutte. È ...

Ultimo appuntamento in questo venerdì che ha ufficialmente aperto il gran ballo di Imola dedicato alla Formula 1. L’Italia al centro del Circus più affascinante delle quattro ruote in un weekend che metterà in palio il trono emiliano delle corse. ...

