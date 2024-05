Fair Play - festa in Comune Tutti i premiati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Prato, 18 maggio 2024 – Salone consiliare di Prato, sold out per la cerimonia della 27ma edizione del PremioScuola e Sport organizzata dal Panathlon Club Prato che premia studenti che si sono distinti per la loro condotta nello sport e negli studi. Un premio che rappresenta un seme lanciato fra le nuove generazioni per affermare i concetti dele della lotta al doping sia farmacologico che amministrativo.inConcetti spesso dimenticati nel mondo sportivo di oggi e che il Panathlon, qui a Prato, col presidente Massimiliano Martini vuole invece tenere in alto. E così è stata riconfermata la collaborazione col mondo della scuola grazie all’ottima intesa con la responsabile Simona Guarducci che ha coordinato il ...