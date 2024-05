Triathlon | il quinto posto di Zane a Samarcanda ipoteca il terzo slot olimpico femminile per l’Italia

(Di sabato 18 maggio 2024) Grande prova di Ilarianella WorldCup di, in Uzbekistan, alla prima edizione di una gara che si è rivelata complicata per il caldo e i ritmi da subito molto intensi. Grazie allo splendidodell’azzurro,si avvicina alle pochissime nazioni (insieme a Stati Uniti e Inghilterra) che avranno cinque atleti schierati alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta mestrina, in recupero, è riuscita a sferrare l’attacco nell’ultimo 5.000 recuperando sette posizioni e andando poi a tagliare il traguardo in quinta posizione assoluta che la porta a 3.753 punti nel rank, posizionandosi così al 26°. L’altra azzurra in gara, Sharon Spimi, ha chiuso al 18esimo. SportFace.

