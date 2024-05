Zio di Chico Forti - nuova vita dopo lunga battaglia

(Di sabato 18 maggio 2024) Il rientro di"è per noi una grande soddisfazioneunadurata come una guerra punica. A noi basta che oggi sia in Italia, ora il percorso è in discesa". Lo ha detto all'ANSA lo zio, Gianni. "È certamente una grande gioia - ha aggiunto - e per me resta solo il rammarico di non essere riuscito a farlo rientrare prima". Lo zio ha inoltre voluto ringraziare le tante persone che hanno sostenuto la causa dinegli ultimi anni. "Abbiamo la chance di dare una", ha concluso.

“ Chico Forti è tornato in Italia. fiera del lavoro del governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione”. Così sui Social la premier Giorgia Meloni , postando una ...

AGI - Chico Forti è atterrato in Italia . Ad attenderlo all'aeroporto di Pratica di Mare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Il 65enne condannato all'ergastolo negli Usa per omicidio, (che ha già scontato 24 anni di pena in Florida) verrà ...

Pagina 457719 - sottopagina 01 - Pagina 457719 - sottopagina 01 - Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia 18/05 09:12 chico forti, oggi il rientro in Italia ...

Chico Forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - chico forti torna in Italia, la premier Meloni lo incontra a Pratica di Mare: “Fiera del lavoro del Governo italiano” - Dopo il ritorno in Italia di chico forti, che sconterà qui il resto della sua pena, la premier Giorgia Meloni lo ha incontrato a Pratica di Mare: "Ringraziamo gli Usa per la collaborazione".

Il ritorno in Italia di Chico Forti: una vittoria dopo una lotta epica, lo zio esprime gioia e gratitudine - Il ritorno in Italia di chico forti: una vittoria dopo una lotta epica, lo zio esprime gioia e gratitudine - La lotta per il ritorno di chico forti in Italia è stata descritta da suo zio, Gianni forti, come una battaglia lunga e difficile, paragonabile a una guerra punica. Questa affermazione mette in luce l ...