Perde il controllo dell’auto e travolge uno scuolabus in Svizzera | morto 24enne italiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Un automobilistadomiciliato nel Cantone di Vaud, in, èin un incidente stradale in territorio elvetico. Dai primi elementi dell’indagine, emerge che il giovane era alla guida della propria auto e viaggiava senza passeggeri. Per motivi ancora da chiarire, ha perso ildel suo veicolo: l’auto si è scontrata violentemente con un minibus per il trasporto scolastico, che circolava nel senso opposto con a bordo solo la conducente. Ilè stato trasportato in elicottero all’ospedale universitario di Losanna, dove èa causa delle ferite riportate. La donna alla guida dello, invece, è rimasta ferita. Stando alle prime notizie sul suo conto, si tratterebbe di una donnadi 61 anni. Le sue ...

Un giovane di 24 anni ha travolto uno scuolabus dopo aver perso il controllo della macchina che stava guidando. Sul bus vi era in quel momento solo la conducente 61enne rimasta ferita. Il 24enne , invece, è deceduto in ospedale.Continua a leggere

Como, donna trovata morta in un parcheggio vicino al confine svizzero: la polizia sta indagando - Como, donna trovata morta in un parcheggio vicino al confine svizzero: la polizia sta indagando - La donna aveva 51 anni, all’arrivo dei soccorsi era già deceduta. Il corpo è stato rinvenuto in via Bellinzona, proprio sotto un cavalcavia autostradale ...

Svizzera, auto contro scuolabus: morto un 24enne italiano - svizzera, auto contro scuolabus: morto un 24enne italiano - Un automobilista italiano domiciliato nel Cantone di Vaud, in svizzera, è morto in un incidente stradale in territorio elvetico. Dai primi elementi dell'indagine, emerge che il giovane era alla guida ...

Ita-Lufthansa, linea dura dell’Ue: vuole il rilascio del triplo degli slot a Linate. Il 21 maggio è l’ultimo giorno per salvare l’accordo - Ita-Lufthansa, linea dura dell’Ue: vuole il rilascio del triplo degli slot a Linate. Il 21 maggio è l’ultimo giorno per salvare l’accordo - L’Antitrust chiede di cedere 60 voli al giorno a Linate. E sul Nord America Lufthansa deve rinunciare ai ricavi o della joint venture o dei voli di Ita. Ultime ore di trattative ...