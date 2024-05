Germania - aumenta la violenza Antifa tra impunità e disinteresse della politica

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 mag – Negli ultimi anni il clima politico inè sempre più caratterizzato da episodi diportati avanti dall’estrema sinistra everso esponenti di tutti quei partiti o movimenti considerati di “estrema destra”. Ultimo fatto di cronaca l’aggressione in un bar di Schwerin, capitale del Land Meclemburgo-Pomerania (a nord del paese, verso il Mar Baltico), ai danni di un membro del parlamento regionale in forza ad Alternative für Deutschland. Il parlamentare, secondo le autorità locali, sarebbe stato prima insultato e in seguito colpito alla testa con un posacenere di vetro da un attivista di sinistra, il quale ha affermato di avwr agito per “antipatia”. Le violenzeinLada parte dei ...