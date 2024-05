Omicidio di Meredith Kercher - tra contraddizioni e clamore mediatico

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 maggio 2024) L’di, noto anche come delitto di Perugia, risale al 1º novembre 2007. La vittima era una studentessa inglese, arrivata in Italia per il progetto Erasmus. Il delitto di via Perugia – Ilcorrieredellacittà.comvenne trovata senza vita, all’interno della casa che condivideva con altre tre studentesse. Per il delitto è stato condannato – in via definitiva – Rudy Guede, che ha sempre ammesso di essere stato presente sul luogo dell’, ma di non aver partecipato al delitto. Gli studenti Raffaele Sollecito e Amanda Knox, indagati e inizialmente condannati, sono stati assolti dalla Corte di Cassazione il 27 marzo 2015. Il delitto diL’di...