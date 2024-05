Zelenskyj dice no alla tregua olimpica

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 maggio 2024) “Siamo contrari a qualsiasiche faccia il gioco del nemico”. Lo ha detto nella notte il presidente ucraino Volodymyr, in meritoproposta del presidente francese Emmanuel Macron per unala prossima estate. “Laservirebbe a Mosca per spostare le truppe” “Ditemi – ho spiegato a Macron – chi può garantire che la Russia non userà questo tempo per portare le sue forze sul nostro territorio?”, ha detto Zelensky, aggiungendo: “Siamo contrari a qualsiasiche faccia il gioco del nemico”. Secondo il presidente ucraino, i Paesi occidentali che, a suo dire, sostengono l’Ucraina, hanno anche “paura” di una chiara sconfitta di Mosca: “Siamo in una situazione assurda in cui l’Occidente ha paura che la Russia perda la guerra. E non ...