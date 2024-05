Fleximan è Enrico Mantoan - chi è il 42enne padovano denunciato per ora per 5 casi di autovelox danneggiati nel Polesine

Un camerata di Forza Nuova di nome Enrico Mantoan , 42 anni di Padova. Questo l’identikit di Fleximan, l’uomo conosciuto come “il terrore degli autovelox ”, che da tempo si rendeva protagonista di atti vandalici nei confronti degli apparecchi ...

E alla fine Fleximan è stato preso. L'uomo diventato eroe per via dei suoi colpi ai danni degli autovelox è stato denunciato dai carabinieri. Da quanto si apprende si tratterebbe di un uomo di 42enne originario di Padova ma residente in Polesine. ...